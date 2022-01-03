Алина Загитова рассказала, что изменилось в её жизни после победы на Олимпиаде

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что изменилось после её победы на Олимпийских играх – 2018 в Пхёнчхане.

«Никак. Просто пришло много внимания, ощущалось некоторое давление со стороны прессы и людей, которые пишут в «Инстаграме», соцсетях… Это сильно отвлекает. Ты не можешь уже тренироваться с холодной головой и с холодной головой выходить на соревнования. Куча эмоций. Утром идти на тренировку, а ты ничего не можешь делать. В принципе, те же тренировки, но это было сложно для меня», — приводит слова Загитовой сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей проекта «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.

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