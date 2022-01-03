Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала самый тяжёлый период в своей карьере.

«После чемпионата мира – 2018. После Милана мне было очень плохо. Расстроилась сильно», — приводит слова Загитовой сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, на постолимпийском чемпионате мира Загитова сенсационно стала пятой.

Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей проекта «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.

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