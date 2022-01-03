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Источник: Егор Рухин перешёл из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Источник: Егор Рухин перешёл из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
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Российский фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе и перешёл к Евгению Плющенко, сообщает «Спорт-экспресс». Спортсмен попросил принять его в академию двукратного олимпийского чемпиона прямо во время чемпионата России, который прошёл в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года. На турнире он занял последнее, 18-е место.

Вчера, 2 января, Рухин уже принял участие в ледовом шоу Плющенко «Щелкунчик». В начале сезона Егор тренировался в ЦСКА, а затем перешёл в «Хрустальный». Рухин является бронзовым призёром первенства России среди юниоров.

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