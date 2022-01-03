Загитова: мне, если честно, пока тяжело смотреть фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила, что для неё сложнее – работать журналистом или принимать участие в соревнованиях.

«Это разное. Как журналисту мне сложно пока включаться именно в момент работы. А к чемпионату России или другим соревнованиям как спортсмен идёшь какое-то время, тренируешься. Выходишь, конечно, с нервами, но всё равно твоё тело делает то, что уже наработано. А когда садишься с микрофоном, всё непредсказуемо.

Мне, если честно, пока тяжело смотреть фигурное катание, потому что думаешь: вот, я бы тоже могла выступать, и всё ещё переживаешь в душе те же ощущения, когда захватывает дух, появляется чувство эйфории, будто сам выходишь на лёд. Сложно мне пока смотреть на всё это», — приводит слова Загитовой сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!