Загитова: мне, если честно, пока тяжело смотреть фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила, что для неё сложнее – работать журналистом или принимать участие в соревнованиях.
«Это разное. Как журналисту мне сложно пока включаться именно в момент работы. А к чемпионату России или другим соревнованиям как спортсмен идёшь какое-то время, тренируешься. Выходишь, конечно, с нервами, но всё равно твоё тело делает то, что уже наработано. А когда садишься с микрофоном, всё непредсказуемо.
Мне, если честно, пока тяжело смотреть фигурное катание, потому что думаешь: вот, я бы тоже могла выступать, и всё ещё переживаешь в душе те же ощущения, когда захватывает дух, появляется чувство эйфории, будто сам выходишь на лёд. Сложно мне пока смотреть на всё это», — приводит слова Загитовой сайт Международного олимпийского комитета (МОК).
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