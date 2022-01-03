Татьяна Тарасова отреагировала на уход Егора Рухина от Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уход фигуриста Егора Рухина от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Я про него не слышала. Не знаю, кто это такой. Ушёл и ушёл. Думаю, что Этери Георгиевна не в расстройстве», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Вчера, 2 января, 17-летний фигурист уже принял участие в ледовом шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик». В начале сезона Егор тренировался в ЦСКА, а затем перешёл в «Хрустальный». Рухин является бронзовым призёром первенства России среди юниоров.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!