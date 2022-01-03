«Сидела на улице и плакала». Загитова рассказала о подготовке к победному ЧМ-2019

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась при подготовке к победному для себя чемпионату мира – 2019.

«Подготовка к чемпионату мира в Японии была очень сложной. Я пропускала тренировки и не из-за того, что не хотела тренироваться, а просто понимала – приду сейчас, у меня опять ничего не будет получаться. В то же время понимала, что у меня не будет ничего получаться, потому что я пропустила тренировку.

Не знаю, что было тогда в моей голове, я сидела на улице и просто плакала… До сих пор не могу об этом спокойно вспоминать…

Я очень рада, что тогда Этери Георгиевна (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») меня чуть-чуть «подпинывала» и заставляла, потому что я не хотела ехать на чемпионат мира, и это уже все сейчас знают. Не хотела в первую очередь потому, что у меня не получалось на тренировках, не было чистых прокатов. А я помнила слова Этери Георгиевны, когда её спросили: «Вы волнуетесь перед соревнованиями?» И она ответила: «Зачем волноваться? Если ты тренировался хорошо, значит, это даст плоды. Как потренируешься, так и выступишь». Я это тоже понимала и понимаю.

Знала, что перед Сайтамой не очень хорошо тренировалась, должно было произойти просто чудо, и как мне нужно собраться… В этом должна была быть определённая сила, энергия, эмоции… Я до последнего не хотела ехать на чемпионат мира. Решилась в самый последний момент, и в аэропорт поехали на машине с мигалками», — приводит слова Загитовой сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

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