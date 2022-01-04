Татьяна Волосожар — Евгении Медведевой: с премьерой!

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар обратилась к двукратной чемпионке мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой. Медведева приняла участие в премьере ледового шоу серебряного призёра Олимпийских игр в танцах на льду, хореографа и продюсера Ильи Авербуха. Евгения сыграла роль Герды в спектакле «Снежная королева».

«Вчера состоялась премьера ледового шоу Ильи Авербуха «Снежная королева». Атмосфера сказочная», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фото.

«С премьерой!» — написала Волосожар в комментариях.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!