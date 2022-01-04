Татьяна Волосожар — Евгении Медведевой: с премьерой!

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар обратилась к двукратной чемпионке мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой. Медведева приняла участие в премьере ледового шоу серебряного призёра Олимпийских игр в танцах на льду, хореографа и продюсера Ильи Авербуха. Евгения сыграла роль Герды в спектакле «Снежная королева».
«Вчера состоялась премьера ледового шоу Ильи Авербуха «Снежная королева». Атмосфера сказочная», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фото.
«С премьерой!» — написала Волосожар в комментариях.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 4 января 2022
-
07:58
-
07:51
-
07:44
-
07:34
- 3 января 2022
-
17:24
-
17:20
-
16:49
-
16:24
-
16:23
-
15:01
-
14:41
-
14:24
-
14:19
-
12:46
-
11:42
-
10:22
-
09:52
-
08:48
-
01:02
-
00:18
-
00:02
- 2 января 2022
-
16:39
-
14:48
-
14:13
-
14:05
-
13:34
-
13:11
-
12:30
-
10:19
-
00:18
- 1 января 2022
-
17:48
-
13:44
-
11:38
-
11:11
-
10:59