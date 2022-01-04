«Это пою не я!» Евгения Медведева — о клипе к Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Евгения Медведева, снявшаяся в видеоролике, посвящённом Олимпиаде — 2022 в Пекине (Китай), призналась, что на самом деле в клипе поёт не она. Вчера, 3 января, была представлена полная версия видео на песню «Вместе ради общего будущего!»

«Друзья, это пою не я! Я действительно исполнила четыре строчки этой песни, но это лишь кусок клипа, где исполняет другая девочка. А я катаюсь.

Клип, где поют разные исполнители в одном видео и где будут мои скромно исполненные четыре строчки, будет позже», — написала Медведева в «сториз» своего «инстаграма».

Видео доступно на канале CGTN на русском в YouTube.

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