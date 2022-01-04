«Пирожочек с капустой с шампусиком был топ». Траньков о показательном номере Туктамышевой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о показательном номере чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой, который та представила на чемпионате России в Санкт-Петербурге в конце декабря.

25-летняя спортсменка вернула показательный номер под песню Toxic Бритни Спирс. Фигуристка предстала публике в образе стюардессы. Сначала она на подносе подала пирожки комментаторам Максиму Транькову и Александру Гришину, а затем исполнила откровенный танец.

«Пирожочек с капустой был, если кому интересно, с шампусиком топ», — написал Траньков в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» максима транькова

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