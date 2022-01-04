Первая фигуристка, выступившая в хиджабе, отреагировала на пост Щербаковой в «Инстаграме»

Спортсменка из ОАЭ Захра Лари, которая стала известна тем, что стала первой фигуристкой, выступившей на соревнованиях в хиджабе, оставила комментарий под постом чемпионки мира 2021 года Анны Щербаковой в «Инстаграме». Ранее Щербакова показала серию фотографий со своей собакой Сэнди.

«Сфоткаться с неугомонным Сэнди — это целый квест. Но раз в год можно себе позволить», — подписала она фотографии.

«Счастливого Нового года», — написала Захра Лари в комментариях к соответствующему посту.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.

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