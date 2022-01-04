Первая фигуристка, выступившая в хиджабе, отреагировала на пост Щербаковой в «Инстаграме»
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Спортсменка из ОАЭ Захра Лари, которая стала известна тем, что стала первой фигуристкой, выступившей на соревнованиях в хиджабе, оставила комментарий под постом чемпионки мира 2021 года Анны Щербаковой в «Инстаграме». Ранее Щербакова показала серию фотографий со своей собакой Сэнди.
«Сфоткаться с неугомонным Сэнди — это целый квест. Но раз в год можно себе позволить», — подписала она фотографии.
«Счастливого Нового года», — написала Захра Лари в комментариях к соответствующему посту.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.
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