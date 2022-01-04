Алексей Ягудин взял на руки Евгению Медведеву. Фото

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин перепостил в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой он держит на руках двукратную чемпионку мира в женском одиночном катании Евгению Медведеву. Фото сделано на премьере шоу Ильи Авербуха «Снежная королева», где Ягудин исполнил роль Сказочника, а Медведева сыграла Герду.
Фото: «инстаграм» алексея ягудина
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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