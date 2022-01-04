Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Ягудин взял на руки Евгению Медведеву. Фото

Алексей Ягудин взял на руки Евгению Медведеву. Фото
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин перепостил в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой он держит на руках двукратную чемпионку мира в женском одиночном катании Евгению Медведеву. Фото сделано на премьере шоу Ильи Авербуха «Снежная королева», где Ягудин исполнил роль Сказочника, а Медведева сыграла Герду.

Фото: «инстаграм» алексея ягудина

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022