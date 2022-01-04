Аделия Петросян назвала свою любимую фигуристку

14-летняя российская фигуристка Аделия Петросян, занимающаяся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, назвала свою любимую фигуристку. По словам Петросян, больше всего ей импонирует двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Когда была маленькой, как раз Женя Медведева каталась. Её программы смотрела прямо до дыр. Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надёжно и красиво. Так что любимая фигуристка — Женя.

Похожи ли мы с ней? С Женей не обсуждали, конечно. Просто мне уже много лет об этом говорят, и в какой-то момент я сама поверила в то, что мы похожи. Но стиль катания, как мне кажется, у нас всё-таки отличается», — приводит слова Петросян «Матч ТВ».

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