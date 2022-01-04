14-летняя Аделия Петросян назвала свой актуальный рост

14-летняя российская фигуристка Аделия Петросян, занимающаяся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, назвала свой актуальный рост. По словам спортсменки, её рост составляет 140 см.

«Вообще сейчас и высокие, и средние, и низкие прыгают одинаково хорошо. Но говорят… В общем, сейчас я примерно 140 сантиметров роста, пока как есть, так и есть. Мне комфортно», — приводит слова Петросян «Матч ТВ».

Напомним, Аделия заняла четвёртое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге, уступив Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Анне Щербаковой.

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