Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

14-летняя Аделия Петросян назвала свой актуальный рост

14-летняя Аделия Петросян назвала свой актуальный рост
Комментарии

14-летняя российская фигуристка Аделия Петросян, занимающаяся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, назвала свой актуальный рост. По словам спортсменки, её рост составляет 140 см.

«Вообще сейчас и высокие, и средние, и низкие прыгают одинаково хорошо. Но говорят… В общем, сейчас я примерно 140 сантиметров роста, пока как есть, так и есть. Мне комфортно», — приводит слова Петросян «Матч ТВ».

Напомним, Аделия заняла четвёртое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге, уступив Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Анне Щербаковой.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022