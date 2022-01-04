Объявлены результаты опроса «Кто достоин титула самой красивой фигуристки России — 2021?»

«Чемпионат» объявил результаты опроса на тему «Кто достоин титула самой красивой фигуристки России — 2021?» Больше всего голосов собрала олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова. За неё проголосовали 40% пользователей.
Посмотреть, как выглядит Алина Загитова, можно в её «инстаграме».
На второй строчке расположилась чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева. У неё 24% голосов. Замкнула тройку двукратная чемпионка мира Евгения Медведева (11%).
Итоги опроса «Чемпионата» «Кто достоин титула самой красивой фигуристки России — 2021?»
1. Алина Загитова — 40% голосов
2. Елизавета Туктамышева — 24%
3. Евгения Медведева — 11%
4. Алёна Косторная — 10%
5. Александра Степанова — 6%
6. Виктория Синицина — 3%
7-8. Елизавета Нугуманова — 2%
7-8. Софья Самодурова — 2%
9-10. Диана Дэвис — 1%
9-10. Евгения Тарасова — 1%.
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