Алина Загитова рассказала, чем займётся в 2022 году

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась планами на 2022 год.

«В первые дни нового года все в «Инстаграме» обязательно ставят цели на грядущие 12 месяцев. И я не буду исключением!

Планирую в новом году ещё больше участвовать в различных телепроектах в качестве ведущей, корреспондента и не только. Обязательно буду пробовать себя в новых сферах! Пока ещё не придумала, в каких именно. Но саморазвитие забрасывать не буду ни в коем случае!

Ну и, конечно, не забывай отдыхать, Алина! (Запишу, а то периодически эта мысль вылетает из головы.)», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к своим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

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