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Медведева рассказала о преступлении, которое произошло в её доме в Канаде

Медведева рассказала о преступлении, которое произошло в её доме в Канаде
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о преступлении, которое произошло в её доме в Канаде.

Медведева тренировалась в Торонто у Брайана Орсера с лета 2018 по лето 2020 года.

«Проснулась, позавтракала, пошла на тренировку. Телевизор не включала. Нажимаю кнопку лифта – не работает. Начинаю спускаться по лестнице, а я жила на 18-м этаже – много людей спускаются.
Мужчина с ребенком на шее рядом идёт: «Знаешь, что случилось?» «Нет, без понятия, почему лифт не работает». А он: «There is dead body in elevator». В лифте мертвое тело. И я такая: «Чего!?» Ок, спускаюсь – там полицейские, все огорожено, мигалки, меня не выпускали с территории. Потом пишет тренер: «Ты в порядке?» Я: «Да, нормально».

Прихожу на каток, включаем телевизор, и там говорят, что нашли расчленённое тело в мусорном баке на заднем дворе моего дома.

Меня просто спросили: «Что вы делали вчера вечером? Куда вы едете? Если сейчас выйдете, не сможете войти обратно». Я: «У меня полчаса до тренировки, выпустите меня!» Был небольшой допрос, но потом вернулась, все нормально. Но всё равно осадочек так себе», – сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Шляпа».

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