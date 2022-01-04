Евгения Медведева рассказала о преследовании фаната перед Олимпиадой

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о самом страшном случае в своей жизни.
«Перед Олимпиадой был человек, который очень много писал в соцсетях. Типа: «Вот, я приехал к Жениному дому. Вот Женин подъезд, сейчас я зайду». Он вёл страничку, то ли две, то ли три.
Это старое место жительства, поэтому я могу сказать: «Вот Рижский проезд, такой-то дом, — он писал. — Сейчас я поднимусь на пятый этаж – и мы сольёмся с Женечкой частичками».
А когда мне исполнилось 18, он пришёл на каток и сказал: «Мне нужно полное опекунство над Женей Медведевой. Вот все документы, что я здоров. Мне нужно полное расписание, новый адрес и так далее».
В итоге человек психически нездоровый, с пеной у рта. Это было очень страшно, и мама боялась», – рассказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Шляпа».
- 4 января 2022
-
23:18
-
22:12
-
21:41
-
12:12
-
11:53
-
09:48
-
09:45
-
08:51
-
07:58
-
07:51
-
07:44
-
07:34
- 3 января 2022
-
17:24
-
17:20
-
16:49
-
16:24
-
16:23
-
15:01
-
14:41
-
14:24
-
14:19
-
12:46
-
11:42
-
10:22
-
09:52
-
08:48
-
01:02
-
00:18
-
00:02
- 2 января 2022
-
16:39
-
14:48
-
14:13
-
14:05
-
13:34
-
13:11