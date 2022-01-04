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Евгения Медведева рассказала о преследовании фаната перед Олимпиадой

Евгения Медведева рассказала о преследовании фаната перед Олимпиадой
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о самом страшном случае в своей жизни.

«Перед Олимпиадой был человек, который очень много писал в соцсетях. Типа: «Вот, я приехал к Жениному дому. Вот Женин подъезд, сейчас я зайду». Он вёл страничку, то ли две, то ли три.

Это старое место жительства, поэтому я могу сказать: «Вот Рижский проезд, такой-то дом, — он писал. — Сейчас я поднимусь на пятый этаж – и мы сольёмся с Женечкой частичками».

А когда мне исполнилось 18, он пришёл на каток и сказал: «Мне нужно полное опекунство над Женей Медведевой. Вот все документы, что я здоров. Мне нужно полное расписание, новый адрес и так далее».

В итоге человек психически нездоровый, с пеной у рта. Это было очень страшно, и мама боялась», – рассказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Шляпа».

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