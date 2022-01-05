Алексей Ягудин обратился к Татьяне Тарасовой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин обратился к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Ягудин — бывший ученик Тарасовой.
«Татьяна Анатольевна, как и на этом видео, вы зажгли свет не только моей спортивной карьере! Спасибо», — написал Ягудин в «сториз» своего «инстаграма». В видео он исполняет дорожку шагов, подобную той, что была в его программе «Зима» на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США).
Фото: «инстаграм» алексея ягудина
Ранее Алексей Ягудин взял на руки двукратную чемпионку мира в женском одиночном катании Евгению Медведеву.
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