Дина Аверина: очень обидно за Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию В женском одиночном катании золотую медаль завоевала Камила Валиева, также на подиум поднялись Александра Трусова и Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева заняла седьмое место.
«Мы рады за Камилу Валиеву, но нам очень обидно за Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову. Я слежу за ними, переживаю. Мы даже переписываемся. Я им желаю здоровья, сил, терпения и хорошо подготовиться к Олимпийским играм», — приводит слова Дины Авериной «РИА Новости Спорт».
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 5 января 2022
-
09:58
-
09:42
-
08:56
-
08:51
- 4 января 2022
-
23:18
-
22:12
-
21:41
-
12:12
-
11:53
-
09:48
-
09:45
-
08:51
-
07:58
-
07:51
-
07:44
-
07:34
- 3 января 2022
-
17:24
-
17:20
-
16:49
-
16:24
-
16:23
-
15:01
-
14:41
-
14:24
-
14:19
-
12:46
-
11:42
-
10:22
-
09:52
-
08:48
-
01:02
-
00:18
-
00:02
- 2 января 2022
-
16:39
-
14:48