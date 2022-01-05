Дина Аверина: очень обидно за Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию В женском одиночном катании золотую медаль завоевала Камила Валиева, также на подиум поднялись Александра Трусова и Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева заняла седьмое место.

«Мы рады за Камилу Валиеву, но нам очень обидно за Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову. Я слежу за ними, переживаю. Мы даже переписываемся. Я им желаю здоровья, сил, терпения и хорошо подготовиться к Олимпийским играм», — приводит слова Дины Авериной «РИА Новости Спорт».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

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