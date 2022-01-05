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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский объяснили, за счёт чего завоевали серебро на ЧР

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский объяснили, за счёт чего завоевали серебро на ЧР
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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, благодаря чему завоевали серебряные медали на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Это результат работы – работы большой, которую мы проделали и над собой, и с нашими специалистами, которые помогали в этом. Как в физическом плане мы изменили нагрузки, изменили темп, объём, так и в моральном плане очень много работали над всеми составляющими. То, что произошло на чемпионате России, не случайность, а результат нашей работы. И, если это принесло свои плоды, значит, путь верный, и мы будем продолжать двигаться в этом направлении», — цитирует Бойкову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Самое важное, мы сохранили концентрацию. Скорость — это было следствием нашей концентрации. Мы собирались на каждый элемент. Мы думали о каждом движении руки, вплоть до финальной позы», — добавил Козловский.

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