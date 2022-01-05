Российский тренер оценил выступление Александры Трусовой на ЧР после перелома

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов прокомментировал выступление Александры Трусовой на чемпионате России. Трусова, восстановившаяся после перелома ноги, завоевала серебряную медаль, уступив лишь Камиле Валиевой.

«Вот Саша вообще молодец. Учитывая, что был перелом… У нас у Ани Фроловой сейчас вот тоже такая проблема, и заживает всё очень тяжело. Не знаю, какая косточка сломалась у Саши, но у нас прямо долго зарастает.

А Трусова после перелома восстановилась очень быстро, вернула четверные. Их не так просто восстановить. Нужно потратить огромное время, чтобы привести себя в быстрое, резкое состояние. Это не делается даже за пару недель», — цитирует Давыдова «Матч ТВ».

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