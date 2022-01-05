Российский тренер назвал отличие Камилы Валиевой от остальных фигуристок

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал, чем, по его мнению, чемпионка России Камила Валиева отличается от других фигуристок. По словам Давыдова, у Валиевой из-за четверных прыжков не страдает целостность программ, а про других этого не скажешь.

«Всё-таки четверные добавляют зрелищности, но целостность программ, качество катания, ощущения после проката становятся разорванными. Четверные в какой-то степени всё это перекрывают. Они создают вау-эффект, но убирают на второй план идею, образы, обыгрыш костюма. Как по мне, это разрушение.

Не знаю, как будет дальше. Валиева вот, к примеру, справляется. Остальные — нет. Это разбег — прыжок», — приводит слова Давыдова «Матч ТВ».

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