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Российский тренер назвал отличие Камилы Валиевой от остальных фигуристок

Российский тренер назвал отличие Камилы Валиевой от остальных фигуристок
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Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал, чем, по его мнению, чемпионка России Камила Валиева отличается от других фигуристок. По словам Давыдова, у Валиевой из-за четверных прыжков не страдает целостность программ, а про других этого не скажешь.

«Всё-таки четверные добавляют зрелищности, но целостность программ, качество катания, ощущения после проката становятся разорванными. Четверные в какой-то степени всё это перекрывают. Они создают вау-эффект, но убирают на второй план идею, образы, обыгрыш костюма. Как по мне, это разрушение.

Не знаю, как будет дальше. Валиева вот, к примеру, справляется. Остальные — нет. Это разбег — прыжок», — приводит слова Давыдова «Матч ТВ».

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