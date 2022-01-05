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Алексей Ягудин: силы как-то быстро покидают дедушку

Алексей Ягудин: силы как-то быстро покидают дедушку
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился впечатлениями от участия в ледовом шоу Ильи Авербуха под названием «Снежная королева». Ягудин исполняет роль сказочника.

По словам Алексея, ему непросто даётся участие в шоу.

«Пока что всё по расписанию и по плану… Но силы как-то быстро покидают дедушку», — написал он в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» алексея ягудина

41-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999 и 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.

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