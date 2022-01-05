Евгения Медведева спела в клипе зимней Олимпиады-2022

На площадках китайского телеканала CGTN в соцсетях состоялась премьера клипа зимней Олимпиады-2022. Ведущие СGTN, известные блогеры, спортсмены и музыканты из разных стран исполнили песню «Вместе ради общего будущего» — так звучит официальный девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.
Россию в нём представила двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева. Спортсменка является официальным послом сборной России на Играх в Пекине, которые состоятся с 4 по 20 февраля. Также Евгения будет комментировать свой вид спорта для российских телезрителей. В клипе Медведева катается и поёт на катке на ВДНХ.
Также в клипе снялись серебряные призёры Ванкувера-2010 в парном катании китайцы Пан Цин и Тун Цзянь, бронзовый призёр Игр-1994 Чэнь Лу, француз Филипп Канделоро, мексиканец Донован Каррильо.
Видео можно посмотреть на канале «CGTN на русском» на YouTube.
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