Валиева сохранила лидерство в «Гонке за Пекин», вторая — Туктамышева

В предвкушении Олимпиады-2022 в Пекине «Чемпионат» запустил спецпроект «Гонка за Пекин». После каждого турнира с участием претенденток на участие в Олимпиаде мы составляем текущий рейтинг одиночниц и отвечаем на главный вопрос: кто из фигуристок должен ехать на Олимпиаду-2022, если бы состав определялся в эту минуту.



Предлагаем ознакомиться с общим зачётом «Гонки за Пекин» по итогам чемпионата России. Первое место, как и прежде, занимает Камила Валиева, завоевавшая на национальном первенстве золотую медаль. Вторую позицию сохранила Елизавета Туктамышева, ставшая в Санкт-Петербурге только четвёртой из претенденток. Призёры чемпионата страны Александра Трусова и Анна Щербакова сравнялись по очкам.