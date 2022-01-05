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Валиева сохранила лидерство в «Гонке за Пекин», вторая — Туктамышева

Валиева сохранила лидерство в «Гонке за Пекин», вторая — Туктамышева
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В предвкушении Олимпиады-2022 в Пекине «Чемпионат» запустил спецпроект «Гонка за Пекин». После каждого турнира с участием претенденток на участие в Олимпиаде мы составляем текущий рейтинг одиночниц и отвечаем на главный вопрос: кто из фигуристок должен ехать на Олимпиаду-2022, если бы состав определялся в эту минуту.

Предлагаем ознакомиться с общим зачётом «Гонки за Пекин» по итогам чемпионата России. Первое место, как и прежде, занимает Камила Валиева, завоевавшая на национальном первенстве золотую медаль. Вторую позицию сохранила Елизавета Туктамышева, ставшая в Санкт-Петербурге только четвёртой из претенденток. Призёры чемпионата страны Александра Трусова и Анна Щербакова сравнялись по очкам.

Туктамышева обязана ехать на Олимпиаду! Трусова и Щербакова сравнялись в «Гонке за Пекин» Туктамышева обязана ехать на Олимпиаду! Трусова и Щербакова сравнялись в «Гонке за Пекин»
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