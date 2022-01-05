Екатерина Боброва дала советы болельщикам, как не замёрзнуть на льду

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, как не замёрзнуть на льду.

«Вы пишете мне в директ тёплые слова и спрашиваете: «Как мы можем выступать в такой холод?» Сейчас расскажу. Мы же на льду с малых лет. Наша закалка отработана годами! Кстати, многие и идут заниматься на лёд ради закалки — это здоровье. И температура на разных ледовых площадках разная: есть тёплые арены, а есть очень холодные. Но, конечно, на улице мы не катаемся. Так что же делать, если приходится?



Тут важна экипировка. Сегодня это вполне доступно: термоодежда под костюмы телесного цвета. Термоколготки, термободи, термоперчатки — всё это необходимо каждому фигуристу, кому выпало счастье выступать в шоу на открытом катке зимой. Они лёгкие, держат тепло и дают нужный теплообмен.



И последнее — хороший разогрев до выхода на лёд. Обязательное условие! Чтобы мышцы были готовы выполнять элементы.



Итак, подведём итог:

1. Экипировка

2. Закалка

3. Разогрев

Кажется, всё? Есть ещё один совет. Если вы катаетесь для удовольствия, на массовом катании, не пренебрегайте такими напитками, как горячий чай или даже глинтвейн! Но! В небольших количествах. Это действительно помогает согреться!



И есть ещё один фактор лично для нас. Ваша поддержка на арене! Аплодисменты — это то, что заставляет лёд плавиться! Спасибо вам за неё!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».