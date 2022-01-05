Премия ISU Skating Awards в 2022 году вновь будет вручена в семи номинациях

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о проведении третьей премии Skating Awards в 2022 году.

Премия была учреждена в сезоне-2019/2020, и её вручение должно было пройти во время гала-шоу чемпионата мира, но турнир не состоялся из-за начавшейся пандемии коронавируса. По этой причине церемония награждения изначально проходит в онлайн-формате.

В 2021 году, когда международных турниров практически не проводилось, премия была вручена только в одной номинации «За жизненные достижения».

В олимпийском сезоне-2021/2022 фигуристы, тренеры и хореографы вновь будут бороться за награды в семи номинациях: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм», «Лучшая развлекательная программа», «Лучший новичок», «Лучший хореограф», «Лучший тренер» и «За жизненные достижения». Голосование пройдёт через специальную онлайн-платформу, доступ к которой будет открыт весной 2022 года.

Вручение ISU Skating Awards состоится в 2022 году в виде захватывающего цифрового шоу с выступлениями и эксклюзивными музыкальными номерами.