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Антон Сихарулидзе объяснил, почему Елизавета Туктамышева стала лишь седьмой на ЧР

Антон Сихарулидзе объяснил, почему Елизавета Туктамышева стала лишь седьмой на ЧР
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Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе рассказал, почему, по его мнению, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева заняла лишь седьмое место на чемпионате России, который прошёл в конце декабря. По словам Сихарулидзе, конкуренция в женском катании настолько высока, что даже одна ошибка в короткой программе отбрасывает спортсменку далеко назад.

«На нашу Императрицу Лизу Туктамышеву мы возлагали большие надежды, ведь она за последние годы проявила себя настоящим бойцом, у неё были большие победы на протяжении нескольких лет. Но, к сожалению, на чемпионате России ей не удалось сделать всё намеченное. Конкуренция в женском катании настолько сильная, что даже при одной ошибке, допущенной в короткой программе, Лиза не смогла попасть на пьедестал почета.

Конечно, нам очень жаль, что Лиза не смогла попасть в первую тройку. Мы надеялись, что она сможет пробиться на Олимпийские игры и будет бороться за медали. Но такова сегодня конкуренция в российском женском одиночном катании, которое продолжает прогрессировать. Фантастическую работу проводят в школах Этери Тутберидзе, Алексея Мишина, у Евгения Плющенко интересные молодые спортсменки, а также большую работу проводит Сергей Давыдов. А что касается возраста, когда мы говорим о спорте, все спортсмены выступают в пределах правил. И Лиза, и её конкурентки имеют одинаковые возможности», — цитирует Сихарулидзе ТАСС.

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