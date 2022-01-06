«Просто доброе утро». Алина Загитова сделала селфи перед зеркалом

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка сделала селфи перед зеркалом, рядом, предположительно, стоит её младшая сестра Сабина.
«Просто доброе утро», — подписала она фото.
Фото: «инстаграм» алины загитовой
Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.
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