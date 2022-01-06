Пятикратная чемпионка мира Мишель Кван впервые стала мамой. Ей 41 год

Пятикратная чемпионка мира в женском одиночном катании, 41-летняя американка Мишель Кван впервые стала мамой. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Девочку назвали Калиста Белль.

«Я безмерно рада, и слёзы счастья текут по моему лицу, когда я делюсь с вами новостью о рождении на свет Калисты Белль Кван!» — написала она, прикрепив текст к фото дочки.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Мишель Кван.

Мишель Кван — двукратный призёр Олимпийских игр (1998, 2002), пятикратная чемпионка мира (1996, 1998, 2000, 2001, 2003), девятикратная чемпионка США (1996, 1998—2005, делит рекорд с Мэрибел Винсон).

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