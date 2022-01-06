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«Просто ужасно». Российский тренер сборной Казахстана по фигурному катанию — о ЧП в стране

«Просто ужасно». Российский тренер сборной Казахстана по фигурному катанию — о ЧП в стране
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Главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию, россиянин Сергей Воронов рассказал о режиме чрезвычайного положения в стране, который ввели вследствие массовых беспорядков.

«Я в Казахстане, в Алма-Ате. Слава богу, мы находимся в нормальном месте, надеюсь, в безопасности. Вся группа (фигуристов. — Прим. «Чемпионата») тоже в безопасности, всё нормально. Второй день не тренируемся. В Российской Федерации всё происходящее здесь показывают. Воочию это наблюдать не то что страшнее… Просто ужасно, когда страну охватывают такие события.

Магазины закрыты. Мы на диете. Шучу. В плане еды нормально всё. Никакая доставка тоже не работает. По городу мы, конечно, не перемещаемся. Адреналина мне в спорте хватило, чтобы в такой обстановке гулять по городу. Это надо совсем идиотом быть", — цитирует Воронова «РИА Новости Спорт».

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