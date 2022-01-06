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Тарасова — о казахстанских фигуристах: мы готовы помочь, мы всегда всем помогали

Тарасова — о казахстанских фигуристах: мы готовы помочь, мы всегда всем помогали
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что спортивный клуб ЦСКА готов принять фигуристов из Казахстана. Ранее о готовности оказать содействие в подготовке казахстанцев к Олимпиаде в Пекине (Китай) заявил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Денис Тен работал на нашем льду – это был его каток, его тренер. Он был наш. Мы готовы помочь, мы всегда всем помогали. К нам приезжали и французы, и англичане, и американцы», — цитирует Тарасову ТАСС.

В Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. 2 января они вспыхнули в нескольких городах, а сейчас распространились практически на всю страну. Акции сопровождаются погромами и беспорядками, есть пострадавшие и погибшие. В ряде городов Казахстана было введено чрезвычайное положение.

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