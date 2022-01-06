Александра Трусова: даже в детстве меня мотивировала лишь одна вещь
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Серебряный призёр чемпионата России в женском одиночном катании Александра Трусова высказалась на тему мотивации в спорте.
«Откуда у меня такая энергия? Я думаю, она у меня с рождения. Она внутри меня. Даже в детстве меня всегда мотивировала лишь одна вещь: побеждать, побеждать и побеждать.
Я пришла в фигурное катание в четыре года и сразу влюбилась в этот спорт. Необходимо показывать максимум потенциала, то, на что ты способен в данный момент — даже когда проигрываешь, когда случаются неудачи. Это и побуждает меня двигаться вперёд», — рассказала Трусова в интервью CGTN.
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