Александра Трусова объяснила, зачем решила вставить 5 четверных прыжков в одну программу

Серебряный призёр чемпионата России в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, почему приняла решение вставить в одну программу пять четверных прыжков.
«Когда-то у меня была цель — исполнить четыре четверных прыжка в одной программе. Я добилась этого и решила исполнить пять четверных. Я знаю, что в мире всего три или четыре фигуриста, которые в состоянии прыгнуть пять четверных, и попыталась догнать их.
Мне нравится делать на льду что-то новое. Это не такая уж большая задача для меня. Всякий раз я поднимаю планку всё выше и выше и поэтому могу достичь более высоких целей», — сказала Трусова в интервью CGTN.
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