Евгений Плющенко показал телеграмму от Владимира Путина. Фото

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию (мужское одиночное катание и командные соревнования) Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в соцсети «Инстаграм» свежую фотографию. На снимке изображена поздравительная телеграмма, которую Плющенко получил от президента Российской Федерации Владимира Путина.

«В новогодние праздники получить личное поздравление от нашего президента Владимира Владимировича Путина для меня большая честь», — подписал фотографию Плющенко.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

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