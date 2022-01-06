Елизавета Туктамышева: какие подарки нашли под ёлкой?

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка поинтересовалась у подписчиков, какие подарки они нашли под ёлкой на Новый год.

«У кого-то продолжаются праздники, а у кого-то уже сборы с 3 января… Расскажите, какие подарки нашли под ёлкой? У кого был самый неожиданный и необычный подарок?» — написала она, прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в "инстаграме" Елизаветы Туктамышевой.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о показательном номере Туктамышевой на чемпионате России.

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