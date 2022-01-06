Елизавета Туктамышева: какие подарки нашли под ёлкой?

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка поинтересовалась у подписчиков, какие подарки они нашли под ёлкой на Новый год.
«У кого-то продолжаются праздники, а у кого-то уже сборы с 3 января… Расскажите, какие подарки нашли под ёлкой? У кого был самый неожиданный и необычный подарок?» — написала она, прикрепив текст к своему фото.
Посмотреть фото можно в "инстаграме" Елизаветы Туктамышевой.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о показательном номере Туктамышевой на чемпионате России.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 6 января 2022
-
14:56
-
14:40
-
14:19
-
14:18
-
14:03
-
13:56
-
13:39
-
12:57
-
12:17
-
11:23
-
11:03
-
10:38
-
09:49
- 5 января 2022
-
23:28
-
22:34
-
20:52
-
19:51
-
18:50
-
17:48
-
16:05
-
14:07
-
13:12
-
13:08
-
11:40
-
11:22
-
11:12
-
09:58
-
09:42
-
08:56
-
08:51
- 4 января 2022
-
23:18
-
22:12
-
21:41
-
12:12
-
11:53