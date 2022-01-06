Пападакис и Сизерон снялись с чемпионата Европы, чтобы защититься от коронавируса

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не выступят на чемпионате Европы, который пройдёт в январе в Таллине (Эстония). Спортсмены снялись с соревнований, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Франции в своём «твиттере».

Пападакис и Сизерон — четырёхкратные чемпионы мира. На Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея) в 2018 году они стали серебряными призёрами.



В декабре 2021 года Пападакис и Сизерон выиграли чемпионат Франции, набрав 226,96 балла. Они опередили ближайших преследователей более чем на 30 баллов.

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