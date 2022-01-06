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Авербух — о снятии Пападакис и Сизерона с ЧЕ: они боятся наших ребят. Для нас это хорошо

Авербух — о снятии Пападакис и Сизерона с ЧЕ: они боятся наших ребят. Для нас это хорошо
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Бывший российский фигурист, известный хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал решение французской пары Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон сняться с чемпионата Европы. Ранее стало известно, что они решили не ехать на турнир в Таллин (Эстония), чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

«У всех своя тактика подготовки к Играм. Хотя я всегда считаю, что надо ехать и соревноваться, а не бегать друг от друга. Решение французов не в их пользу. Они пропустили прошлый сезон, им надо кататься. Это показывает, что они боятся наших ребят. Для нас это хорошо. Нам не надо смотреть на пару Пападакис и Сизерона, надо думать о себе. Они так решили.

Нет никаких сомнений, что в отсутствие французов Синицина и Кацалапов — главные фавориты чемпионата Европы. Должно произойти что-то сверхординарное, чтобы они не выиграли», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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