Жулин отреагировал на снятие дуэта Пападакис/Сизерон с чемпионата Европы

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин, являющийся тренером чемпионов мира и Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал отказ от участия в континентальном первенстве главных конкурентов своих учеников — французского дуэта Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.

«Мне абсолютно всё равно, снялись они или нет. Нам надо делать своё дело, мы сейчас планомерно готовимся к Олимпийским играм в Пекине. Боюсь сглазить, но у Никиты со спиной сейчас всё хорошо», — приводит слова Жулина «РИА Новости».

Ранее Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России по фигурному катанию из-за травмы спины партнёра. В 2020 году на первенстве Европы Пападакис и Сизерон стали вторыми, уступив российскому дуэту. Чемпионат Европы — 2022 пройдёт в Эстонии с 12 по 16 января.