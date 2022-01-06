Ксения Цибинова подтвердила, что перешла в парное катание в группу Мозер

Российская фигуристка Ксения Цибинова, которой 23 января исполнится 18 лет, официально подтвердила, что перешла из одиночного в парное катание и тренируется в группе Нины Мозер.
«Дорогие болельщики! Да, я действительно перешла в парное катание, в Mozer team. Внесу небольшую поправку: моими тренерами являются Филипп Тарасов и Дмитрий Зобнин! Хочу сказать большое спасибо всей команде Сергея Давыдова за проделанную работу и большой вклад в меня. Также благодарю всех, кто меня поддерживает в новом начинании, местами за хейт. А я продолжаю работать дальше и буду стараться радовать всех, кто за меня болеет. Всех с Новым годом и Рождеством», — написала Цибинова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ксении Цибиновой в «Инстаграме».
Как одиночница Цибинова побеждала на этапах Кубка России и международном турнире Tallinn Trophy — 2019. На чемпионате России — 2021 в Челябинске фигуристка заняла восьмое место, а в финале Кубка России — 2021 стала седьмой.
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