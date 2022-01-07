Загитова снимала тик-ток с Киркоровым, Милохин дурачился на льду. Фото с ледового шоу

В Москве состоялись съёмки финального выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В нынешнем сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место занимают Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё два члена жюри меняются на протяжении всего сезона. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.
Известный российский артист Филипп Киркоров объяснил, почему поставил высший балл паре двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой и тиктокеру Дане Милохину в финале телешоу «Ледниковый период». Ранее сообщалось, что Милохин жёстко упал в номере с Медведевой.
«Снежная королева» меня убила, это был какой-то шедевр. Это было так трогательно и красиво! Женя, Даня, как вы сегодня делали, как ты шёл к этому номеру, к этому финалу, через сколько прошёл — через травмы, через падения и неумение. У тебя было одно в глазах: хочу и смогу. Ты захотел — и ты смог. Ты споткнулся, но я этого не видел. Всё остальное было: артистизм, кураж», — цитирует Киркорова Sport24.
Лучшие кадры с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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