Медведева показала кадры с фотосессии для популярного бренда. Косторная отреагировала

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева показала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. Спортсменка приняла участие в фотосессии для популярного бренда.
В комментариях к посту отметилась чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная.
«А-а-а, мисс Диор», — написала она.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 7 января 2022
-
09:07
-
08:47
-
08:27
-
07:55
-
07:40
- 6 января 2022
-
22:46
-
18:04
-
17:09
-
16:30
-
15:37
-
14:56
-
14:40
-
14:19
-
14:18
-
14:03
-
13:56
-
13:39
-
12:57
-
12:17
-
11:23
-
11:03
-
10:38
-
09:49
- 5 января 2022
-
23:28
-
22:34
-
20:52
-
19:51
-
18:50
-
17:48
-
16:05
-
14:07
-
13:12
-
13:08
-
11:40
-
11:22