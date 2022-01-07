Медведева показала кадры с фотосессии для популярного бренда. Косторная отреагировала

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева показала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. Спортсменка приняла участие в фотосессии для популярного бренда.

В комментариях к посту отметилась чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная.

«А-а-а, мисс Диор», — написала она.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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