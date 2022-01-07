Елена Вайцеховская: чемпионат Европы в танцах выгоден только Степановой и Букину

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась ожиданиями от соревнований танцевальных пар на предстоящем чемпионате Европы в Таллине. Турнир пройдёт с 12 по 16 января.

«Если резюмировать, чемпионат Европы в танцах выгоден только Степановой и Букину. Они абсолютно ничем не рискуют, им абсолютно нечего терять, но есть, что приобрести. Синициной/Кацалапову в отсутствие Пападакис и Сизерона приобретать абсолютно нечего. А вот потерять можно многое. Французы от своего снятия только выиграли — с какой стороны на это ни посмотри», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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