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Максим Траньков: мы русские — с нами бог знает что

Максим Траньков: мы русские — с нами бог знает что
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал новый пост в своём «инстаграме».

«Мы русские — с нами бог знает что...» — написал Траньков.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова.

Супругой Максима является фигуристка Татьяна Волосожар. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.

Волосожар и Траньков — двукратные олимпийские чемпионы 2014 года, чемпионы мира 2013 года, двукратные серебряные призёры чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратные чемпионы России (2011, 2013, 2016).

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