Евгений Плющенко обратился к Юлии Липницкой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к олимпийской чемпионке 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлии Липницкой. Ранее Липницкая опубликовала пост о своём участии в ледовом шоу Плющенко под названием «Золушка», написав: «Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой прекрасной сказки! Было очень красиво, спасибо большое зрителям и всему составу за чудесную работу, Яне Рудковской, Евгению Плющенко. С Рождеством».

«Спасибо, дорогая Юля, за нашу Золушку и твой профессионализм!» — написал Плющенко в комментариях к соответствующему посту Липницкой в «Инстаграме».

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Юлии Липницкой.

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