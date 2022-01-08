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Фигуристка Эмбер Гленн снялась с произвольной программы на ЧСША из-за коронавируса

Фигуристка Эмбер Гленн снялась с произвольной программы на ЧСША из-за коронавируса
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Американская фигуристка Эмбер Гленн не сможет продолжить выступление на чемпионате США из-за позитивного теста на коронавирус, сданного после утренней тренировки перед произвольной программой. О том, что не будет участвовать в произвольной программе на ЧСША, она сообщила в своём «инстаграме».

«Отрицательные тесты, социальное дистанцирование, маски K95, избегание аэропортов, но, к сожалению, за последние 48 часов я постепенно становилась медленной, слабой и вялой. Я думала, что это обычные нервы на соревнованиях и, возможно, аллергия, но после вчерашнего выступления и последних двух дней тренировок, когда я чувствовала себя «не в своей тарелке», у меня появилось чувство, что это что-то большее. С тяжелым сердцем я должна объявить, что после утренней разминки у меня обнаружен Covid-19, и я снимаюсь с чемпионата США», — написала Гленн.

Напомним, ранее другая американская фигуристка Алиса Лью также не смогла продолжить выступление на чемпионате США из-за положительного теста на коронавирус после короткой программы.

Чемпионат США по фигурному катанию является отборочным турниром на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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