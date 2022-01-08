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Татьяна Волосожар опубликовала фото с Максимом Траньковым и их дочкой

Татьяна Волосожар опубликовала фото с Максимом Траньковым и их дочкой
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала фото с мужем, фигуристом Максимом Траньковым, и их дочкой.

«С Рождеством, друзья. Любви, мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар.

Волосожар и Траньков — двукратные олимпийские чемпионы 2014 года, чемпионы мира 2013 года, двукратные серебряные призёры чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратные чемпионы России (2011, 2013, 2016).

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