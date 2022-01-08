«Дома и в носках». Подписчица обратилась к Транькову по поводу его фото, Максим ответил

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков ответил на комментарий подписчицы к его фотографии в «Инстаграме». Болельщица обратилась к Максиму: «Смотрела интервью с вами, где вы говорите, что не любите носить носки. А тут вдруг дома и в носках».

Траньков ответил: «Я не дома, и с кроссовками приходится носить».

Супругой Максима является фигуристка Татьяна Волосожар. Они — двукратные олимпийские чемпионы 2014 года, чемпионы мира 2013 года, двукратные серебряные призёры чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратные чемпионы России (2011, 2013, 2016).



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