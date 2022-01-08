«Твоя жизнь изменилась навсегда». Оксана Баюл обратилась к Мишель Кван

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл обратилась к пятикратной чемпионке мира, американке Мишель Кван, которая впервые стала мамой в 41 год.
«Пусть твой малыш будет благословлён крепким здоровьем, любовью и смехом. Поздравляю! Твоя жизнь изменилась навсегда», — написала Баюл.
Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл.
Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.
Мишель Кван — двукратный призёр Олимпийских игр (1998, 2002), пятикратная чемпионка мира (1996, 1998, 2000, 2001, 2003), девятикратная чемпионка США (1996, 1998—2005, делит рекорд с Мэрибел Винсон).
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