Траньков показал фото Филиппа Киркорова, который держит в руках телефон со снимком Максима

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал фото известного певца Филиппа Киркорова, который стал членом жюри в финальном выпуске шоу «Ледниковый период». На снимке Киркоров держит в руках смартфон, на котором открыто фото Транькова из «Инстаграма». Между ними заметно сходство.

«Ледниковый период». Финал. Филипп», — подписал снимок Максим.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова.

Супругой Максима является фигуристка Татьяна Волосожар. Они — двукратные олимпийские чемпионы 2014 года, чемпионы мира 2013 года, двукратные серебряные призёры чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратные чемпионы России (2011, 2013, 2016).



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